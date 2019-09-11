Российская теннисистка Вероника Кудерметова сегодня, 11 сентября, сыграет против американки Кристины Макхейл во втором круге турнира WTA в Хиросиме.

Встреча пройдет на центральном корте комплекса «Регионал Парк Теннис». Начало запланировано на 8:00 по московскому времени.

В первом круге турнира в Хиросиме Вероника Кудерметова обыграла другую американскую теннисистку Варвару Лепченко. Матч занял два сета и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Кудерметова является вторым сеяным номером на турнире, имея 48-й номер текущего рейтинга WTA. Первым стала теннисистка из Тайваня Се Шувей. Во второй раунд помимо Кудерметовой пробилась еще одна российская теннисистка Варвара Флинк. Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Валерия Савиных начали турнир с поражения.

Турнир WTA в Хиросиме относится к категории International, призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.