Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов рассказал о том, к каком времени ожидается возвращение в строй центрового клуба Тимофея Мозгова и защитника Алексея Шведа.

Астахов рассказал агентству ТАСС, что оба баскетболиста сейчас находятся на сборах с командой в Литве. «По прогнозам, Швед полностью вернется в строй к началу сезона и будет готов уже к первой игре 25 сентября», — рассказал гендиректор клуба, отметив, что новичок клуба Тимофей Мозгов должен вернуться к полноценным тренировкам в конце октября — начале ноября.

Напомним, Тимофей Мозгов и Алексей Швед из-за травм не смогли помочь сборной России по баскетболу на Кубке мира в Китае.

Первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ «Химки» проведут на домашней арене, сыграв с польским клубом «Зелена Гура».