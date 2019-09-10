Бельгийский полузащитник Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую «Боруссию«, заявил о желании сыграть в финале Лиги чемпионов.

Слова футболиста приводит портал Bulinews.com. По мнению Витселя, «Боруссия» должна выступить в нынешнем сезоне Лиги чемпионов лучше, чем в прошлом. «Думаю, мы можем дойти до финала. Но все зависит от жеребьевки плей-офф», — заключил полузащитник.

Напомним, с 2012 по 2016 год Аксель Витсель выступал за петербургский «Зенит», с которым два раза выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов.

С 2018 года Аксель Витсель играет за дортмундскую «Боруссию». В минувшем сезоне этот немецкий клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, в двухматчевом противостоянии уступив финалисту розыгрыша лондонскому «Тоттенхэму».