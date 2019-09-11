Американский футболист клуба «Хьюстон Тексанс» Деандре Хопкинс отличился интересным приемом в матче Национальной футбольной лиги (NFL) против «Нью Орлеанс Сэинтс».

Видео игрового момента появилось в официальном «Твиттере» Yahoo! Sports NFL.

Хопкинс не стал использовать силовой прием, которые так популярны в американском футболе, сделав выбор в пользу приема из единоборств. Игрок «Тексанс» обхватил соперника сзади, повалив его на землю с прогибом. После этого в матче началась потасовка между игроками команд.

Отметим, что борцовский бросок Хопкинса не помог его команде одержать победу. Встреча «Хьюстон Тексанс» и «Нью-Орлеанс Сейнтс» завершилась победой гостей со счетом 30:28.