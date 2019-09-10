Емельяненко объявил о создании своего промоушена с драками без перчаток

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о планах создать новый ММА-промоушен со своими правилами.
По словам Емельяненко, бой будет состоять из трех раундов. Первый будет проходить по правилам К-1, где разрешены удары руками, ногами, локтями и коленями, второй – по правилам борьбы, а третий – по правилам MMA. Боец считает, что это добавит динамичности и зрелищности, и все бойцы смогут проявить свои качества, что уравнивает для всех правила.
Он отметил, что для больше зрелищности бойцы будут драться без перчаток.
«Теперь надо найти людей, которым это будет интересно и организовать наш промоушен, чтобы бойцы не смотрели в сторону Америки», – написал Емельяненко в Instagram.
https://www.instagram.com/tv/B2N_0GQl8_n/?utm_source=ig_web_copy_link
Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.
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