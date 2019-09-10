Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность возвращения Александра Кокорина и Павла Мамаева в сборную России.

По словам Черчесова, они такие же люди, как и все, и если футболист получает красную карточку, в регламенте написано, что он пропускает две игры, а затем может опять играть — здесь то же самое.

Черчесов считает, что футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам, и теперь они должны выйти, проявлять свои лучшие качества, а там все в их ногах.

«Пускай убеждают игрой, для меня ничего не изменится. Другое дело, тут такой момент: они реально должны доказать не только мне, но и общественности. Они на стадионе, мы сборная. Если стадион реагирует неправильно, тут надо сто раз подумать», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Россия 24».

Напомним, в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Заключенные выйдут из колонии 17 сентября.