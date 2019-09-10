Российский нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал о несостоявшемся переходе в «Питтсбург».

По словам Мозякина, ключевой момент карьеры — тот, в котором он взял серебро с «Атлантом». Игрок отметил, что тогда он окончательно поверил в себя и в свои силы, ему захотелось завоевать Кубок и он понял, что сможет.

«Тогда же, после окончания сезона, и поступило предложение из «Магнитки». Ну и всё пошло, пазл сложился. Что касается перехода в «Питтсбург» в 2014-м — разговоры были. Но надо понимать: у меня был действующий контракт, это раз. Во-вторых, я планировал попасть на чемпионат мира в 2013 году и на Олимпиаду в Сочи в 2014-м. Мои планы в то время были именно такими. Поэтому и выбор был таков», — сказал Мозякин, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Напомним, 38-летний Сергей Мозякин выступает в составе магнитогорского «Металлурга» с 2011 года.