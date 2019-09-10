Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвар Ханеволд будет похоронен 20 сентября.

Прощание с Ханеволдом будет проходить в церкви его родного города Аскер.

Напомним, Ханеволд скончался в своем доме в Аскере в возрасте 49 лет. У него остались жена и двое детей.

На счету Халвара Ханеволда три олимпийских золота: в Нагано-1998 он выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, а в Солт-Лейк-Сити становился чемпионом ОИ в составе эстафетной команды. Также норвежец был пятикратным чемпионом мира, одна медаль из пяти золотых — личная.

В 2010 году после Олимпийских игр в Ванкувере Ханеволд завершил спортивную карьеру, однако не бросил биатлон. Он работал спортивным экспертом на норвежском телевидении и участвовал в различных шоу-гонках. В 2019 году Ханеволд принял участие в «Гонке легенд биатлона» в Беларуси.