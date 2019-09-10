Стало известно примерное количество болельщиков московского «Локомотива«, которые отправятся в Леверкузен на матч Лиги чемпионов против «Байера».

Слова представителей пресс-службы «железнодорожников» приводит агентство ТАСС. «Запрошено 600 билетов. Ожидается такое количество болельщиков, может быть, чуть меньше», — отметили в клубе.

Первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» проведет в Леверкузене 18 сентября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на «Бай-Арене», которая вмещает в себя 30 210 человек.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с леверкузенским «Байером», мадридским «Атлетико» и туринским «Ювентусом».

В минувшем сезоне «Локомотив» также принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов, российский клуб встречался с такими клубами, как «Порту», «Шальке» и «Галатасарай».