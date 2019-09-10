Московский «Спартак» станет участником межсезонного турнира Florida Cup в январе 2020 года. Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соперниками «Спартака» в этом соревновании станут два бразильских клуба «Коринтианс» и «Палмейрас» , а также колумбийская команда «Атлетико Насьональ». Игры пройдут на стадионе «Эксплория» в Орландо с 13 по 20 января.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн отметил, что участие во Florida Cup станет новым и уникальным опытом для московского «Спартака». По мнению Цорна, условия подготовительного сбора для команды станут отличными, поскольку «Спартак» будет являться участником турнира. Также гендиректор клуба отметил соперником москвичей. «Участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», — рассказал Цорн, чьи слова приводит официальный сайт клуба.