В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» дома одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Денис Вихарев на 23-й минуте и Мартин Бакош на 32-й минуте. Единственный гол челябинцев забил Лукаш Седлак на 34-й минуте встречи.

После трех матчей команда Сергея Светлова занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе четыре очка. Подопечные Петериса Скудры занимают пятое место после пяти проведенных матчей, набрав пять баллов.

Следующий матч клуб из Владивостока проведет 11 сентября дома против того же соперника — «Трактора», а затем «Адмиралу» предстоит домашняя встреча с астанинским «Барысом». «Трактор» после двух встреч во Владивостоке поедет Китай и проведет два матча против «Куньлуня».