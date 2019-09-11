Американская футболистка Алекс Морган поделилась мнением по поводу прекращения уголовного преследования Криштиану Роналду по делу об изнасиловании гражданки США Кэтрин Майорги.

В интервью журналу Sports Illustrated Морган отметила, что в истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. «Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он — один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание», — сказала футболистка.

Также Морган заявила, что важно поддерживать беззащитных женщин в таких ситуациях. По мнению футболистки, личность Роналду не связана с его поступками вне поля.

Напомним, в октябре 2018 года Кэтрин Майорга открыто рассказала о случае изнасилования в 2009 году, которое совершил над ней Криштиану Роналду.