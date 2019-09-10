Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Встреча прошла сегодня, 10 сентября, в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По». Иранский форвард открыл счет в матче в середине первого тайма — на 23-й минуте. Во втором тайме сборная Ирана забила во встрече второй мяч, на 55-й минуте отличился Карим Ансарифард.

Этот гол стал первым для Сердара Азмуна в этом отборочном цикле.

Следующая игра сборной Ирана состоится в октябре 2019 года, команда примет в Тегеране сборную Камбоджи. В группе с Ираном также за путевку на ЧМ борются Ирак и Бахрейн.

Сердар Азмун выступает за национальную сборную Ирана с 2014 года. В 2009 году нападающий «Зенита» впервые был вызван в молодежную сборную своей страны.