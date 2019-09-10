Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что американец Крис Ханикатт готов провести реванш.

По словам Шлеменко, он не получил никаких повреждений в бою, но во время поединка чувствовал себя нехорошо. Россиянин удивлен, что столкнулся с такой проблемой. Сейчас он планирует выяснить причины такой усталости в бою.

«Всегда готов к реваншу, я бы хотел его провести. Сам Ханикатт сказал, что готов дать мне реванш. Но сейчас нужно сесть и подумать. Я трачу много сил на общественную работу. Сейчас нужно исправить некоторые моменты, и все, думаю, будет нормально», — сказал Шлеменко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, Шлеменко потерпел поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом. Бой состоялся во Владивостоке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Победа американского бойца была определена единогласным решением судей.

В первом раунде Ханикатту удалось успешно провести тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч. Шлеменко не смог подняться на ноги.