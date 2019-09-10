Бывшая жена тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая подала в суд на экс-супруга, чтобы разделить имущество и взыскать с него алименты на воспитание детей.

Как сообщает портал 78.ru, иск Надежда Навроцкая подала в Петроградский районный суд. Бывшая супруга украинского специалиста планирует получить половину имущества, а также отсудить треть текущих доходов в качестве алиментов на воспитание двух дочерей.

На данный момент Надежда Тимощук проживает с дочерьми в Германии. Ноа и Миа Тимощуки родились в 2010 году.

Напомним, брак Надежды и Анатолия распался в 2016 году, тогда же прошел официальный развод супругов. После этого Анатолий Тимощук переехал в Петербург, где получил работу в тренерском штабе «Зенита», за который он выступал с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год.