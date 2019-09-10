Российский хоккейный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о том, почему ему бывает сложно в Северной Америке, а также прокомментировал неудачный сезон в НХЛ.

В интервью изданию The Athletic Малкин рассказал, что ему немного сложно в США. «Возможно, дело в языке или менталитете. Порой необходимо быть лидером раздевалки, но иногда я побаиваюсь, потому что плохо знаю язык», — рассказал хоккеист.

По мнению Малкина, вина за провальный прошлый сезон лежит на нем. «Когда ты перестаёшь забивать, ты теряешь уверенность и начинаешь слишком много думать. Когда я слишком много думаю, начинаю на всех злиться», — рассказал хоккеист, добавив, что лишь его последний год в «Пингвинз» вышел неудачным. «Я могу стать лучше, уверен на 100 процентов», — сказал Малкин.

Напомним, в сезоне-2018/19 Евгений Малкин завершил сезон в регулярном чемпионате с показателем полезности «-25».