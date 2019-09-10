Петербургский футбольный клуб «Зенит-2» сыграл вничью матч четвертого тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги, зона «Запад», с московским «Велесом».

Встреча прошла на стадионе Академии ФК «Зенит» и завершилась со счетом 3:3.

На седьмой минуте с пенальти отличился Алексей Гасилин, все остальные голы были забиты во втором тайме. На 50-й минуте в составе гостей отличился Алексей Баев, затем Илья Воробьев снова вывел вперед команду хозяев. «Велес» ответил двумя голами за две минуты — на 61-й минуте отличились Никита Кирсанов и Дмитрий Соловьев.

Свести счет матча к ничейному «Зениту-2» помог Дмитрий Кириллов на 81-й минуте встречи.

Команда Владислава Радимова продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата ПФЛ, зона «Запад». Теперь у «Зенита-2» на счету 17 очков.