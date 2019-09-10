Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о новом контракте с клубом.

В интервью порталу The Athletic Малкин отметил, что он планирует заключить с клубом новое трехлетнее соглашение. «Впереди нас ждут важные три года. Я все еще хочу играть на 100 процентов и подписать новый контракт с «Питтсбургом» на три года», — рассказал нападающий. Текущии контракт Малкина с «Пингвинз» действует еще три года.

Напомним, в составе «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступает с 2006 года. В составе команды он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона — 2009, 2016, 2017 годов. Также Малкин трижды становился членом символической сборной НХЛ.

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