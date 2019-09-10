Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о том, на какие спортивные пары они хотят равняться.

В интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России Галлямов рассказал, что им с Мишиной нравится пара из Германии — Алена Савченко и Бруно Массо. «То, как партнер исполнял поддержки и подкрутку, это было очень мастерски», — заметил фигурист. Также Галлямов назвал в качестве примера пару Ванесса Джеймс/Морган Сипре, у них нравятся подача, манера исполнения элементов, характер.

«При этом мы не Савченко или Морган, мы – Мишина и Галлямов. Мы не хотим показаться копией той или иной пары. В юниорских парах такое часто бывает», — отметил фигурист, добавив, что на первом этапе Гран-при по конкурсантам было видно, как пары пытались казаться взрослыми. «Нет бы кататься и показывать себя такими, какие вы есть? Надо быть самими собой», — заключил спортсмен.