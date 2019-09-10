Петербургский СКА не смог открыть счет в первом периоде матча против новосибирской «Сибири». Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

На 17-й минуте Виктор Тихонов получил две штрафных минуты за нырок, а Дмитрий Саюстов был удален за задержку соперника клюшкой. Игроки СКА нанесли 11 бросков по воротам, однако не смогли пробить Алексея Красикова.

Ранее петербуржцы сыграли в регулярном чемпионате три матча: сначала команда Алексея Кудашова обыграла на выезде магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1, затем в овертайме оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4:3). В третьем матче СКА уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 2:5. На данный момент армейцы с Невы занимают четырнадцатое место в общей таблице регулярного чемпионата.

«Сибирь» на старте сезона имеет аналогичную статистику: новосибирцы обыграли хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал», а затем уступили дома «Салавату Юлаеву».