В Москве сегодня, 10 сентября, прошел день ветеранов бокса. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылья Советов».

День ветеранов бокса проводится в столице с 1996 года. Гостями торжественного мероприятия являются чемпионы различных соревнований, действующие боксеры, а также любители этого вида спорта.

Одним из почетных гостей дня ветеранов бокса стал депутат Государственной думы, бывший петербургский боксер-тяжеловес Николай Валуев. Он выступил перед собравшимися с приветственным словом. «Язык не поворачивается назвать кого-то из здесь собравшихся ветераном. Никто из вас душой не стареет. Желаю всем крепкого здоровья и не стареть душой! Пока мы молоды, искрится душа, живет и бокс», — приводит слова экс-чемпиона мира по боксу портал РИА Новости.