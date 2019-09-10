Петербургский СКА обыгрывает новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ после второго периода. Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге, на данный момент счет в матче 3:0.

В первом периоде обе команды обошлись без заброшенных шайб.

Автором первой заброшенной шайбы стал финский нападающий СКА Йори Лехтеря — на 12-й минуте второго периода хозяева реализовали большинство после удаления Юусо Пуустинена. Ассистировали Лехтеря Сергей Плотников Владислав Ткачев.

За пару минут до конца периода Ткачев отличился сам. Еще одну голевую передачу на свой счет записал Сергей Плотников. Спустя минуту Лехтеря оформил в матче дубль: передачу на него сделал Алексей Бывальцев, также в атаке поучаствовал Давид Рундблад.

Напомним, это первая домашняя игра для СКА в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.