Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и новосибирской «Сибирью». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Фазель сделал символическое вбрасывание перед матчем, в этом ему помогли вице-президент СКА Роман Ротенберг и ветеран клуба Павел Козлов. Также президент IIHF обратился к болельщикам на русском языке и пожелал удачи петербургскому клубу в сезоне.

Сейчас в матче идет третий период, на данный момент СКА ведет со счетом 3:0, две шайбы забросил финский форвард Йори Лехтеря, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев. Двумя передачами отметился Сергей Плотников.

Встреча СКА и «Сибири» является первой домашней игрой СКА в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона.