Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, как хотел оставить спорт после проигрыша в первом поединке американцу Андре Уорду.

На встрече с поклонниками в Москве Ковалев рассказал о тяжелом периоде своей жизни. «Если говорить о боях с Уордом, то в первом у меня отжали пояса и я был морально просто подавлен», — приводит слова Ковалева портал РИА Новости. По словам спортсмена, он на четыре месяца выпал из жизни после того, как оборвалась его цель.

«У меня были мысли вообще бросить этим заниматься, потому что появилось то же самое, от чего я ушел из любительского бокса. Думал, а смысл мне теперь задумываться о реванше?», — отметил Ковалев, добавив, что четыре месяца после поражения он не знал, что такое спорт, однако после отдыха нашел в себе силы на реванш.

Напомним, Сергей Ковалев дважды проиграл бой Андре Уорду.