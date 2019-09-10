Российский боксер Сергей Ковалев, выступающий в полутяжелой весовой категории, рассказал о том, хочет ли он получить американское гражданство. Слова спортсмена цитирует портал РИА Новости.

Вопрос о смене гражданства с русского на американское задал болельщик Ковалева на встрече с боксером. «Сейчас я не буду об этом говорить, потому что у меня есть определенные проблемы», — сказал спортсмен, не прояснив, какие проблемы он имеет в виду.

«Посмотрим. Сменить гражданство мысли у меня не было», — заключил Ковалев.

Сергей Ковалев родом из города Копейск Челябинской области, однако сейчас он живет и тренируется в Лос Анджелесе.

Последний бой Сергей Ковалев провел в Челябинске против представителя Великобритании Энтони Ярда, в котором одержал победу