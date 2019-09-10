Руководитель проектов чемпионата Европы по футболу 2020 года в странах организаторов Гийом Пуассон высказал свое мнение после завершения инспекционного визита УЕФА в Санкт-Петербург.

Слова Пуассона приводит портал Чемпионат.com. Специалист заявил, что текущий инспекционный визит в Северную столицу стал уже четвертым по счету и удовлетворил всех представителей УЕФА. «Стадион «Санкт-Петербург» соответствует всем необходимым стандартам и требованиям. Он обладает отличным полем. Эта арена принимала матч чемпионата мира, здесь играет «Зенит», — сказал Пуассон.

Напомним, ожидалось, что в Санкт-Петербург прибудут около 80 представителей Союза европейских футбольных ассоциаций, которые проинспектируют как стадион «Санкт-Петербург», так и объекты городской инфраструктуры.

Санкт-Петербург является одним из двенадцати городов-хозяев Чемпионата Европы 2020 года.