Итальянский голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон находится на предпоследнем месте в зарплатной ведомости клуба. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Согласно данным итальянских СМИ, легенда клуба сейчас получает полтора миллиона евро в год. Меньше Буффона в «Ювентусе» зарабатывает только третий вратарь клуба Карло Пинсольо, его зарплата составляет 300 тысяч евро в год.

Напомним, Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус» летом 2019 года. Он выступал за клуб с 2001 по 2018 года, однако затем его контракт с «Юве» истек, и вратарь решил попробовать свои силы в парижском «Пари Сен-Жермен». За клуб Буффон провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей, после чего решил не продлевать контракт с «ПСЖ» и в итоге вернулся в «Ювентус».