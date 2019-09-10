Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.

Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Её слова приводит агентство РИА Новости.

Голодец сообщила, что Оргкомитет заверил УЕФА — фан-зоны будут не только в центре Петербурга, как это было ранее на крупных турнирах ЧМ по хоккею и ЧМ по футболу, но и в спальных районах города. «Мы готовы к проведению праздника футбола. Он будет ярким и запоминающимся», — отметила Голодец.

Напомним, в данный момент в Петербурге проходит четвертый инспекционный визит УЕФА, на котором представители Союза инспектируют подготовку города к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.