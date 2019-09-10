Петербургский СКА победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге.

В первом периоде команды не отметились заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке СКА забросил три шайбы, обеспечив себе комфортное преимущество. Первым отличился Йори Лехтеря, затем счет 2:0 сделал Владимир Ткачев, а на последней минуте второго периода Лехтеря оформил дубль.

В третьем периоде хоккеисты «Сибири» предприняли попытку отыграться, однако не смогли перевести встречу в овертайм. На 8-й минуте третьего периода большинство реализовал Егор Миловзоров, а затем на 14-й минуте отличился Никита Михайлов.

На последней минуте матча отличился Виктор Тихонов, установив окончательный счет.

Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ СКА проведет против ЦСКА в пятницу, 13 сентября.