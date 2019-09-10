Для тех, кто пропустил все спортивные новости минувшего дня, представляем вам традиционную подборку главных событий дня за 10 сентября от Nevasport:

СКА победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге. В составе СКА во втором периоде отличились Йори Лехтеря (дважды) и Владимир Ткачев. В третьем периоде две шайбы забросили хоккеисты «Сибири» стараниями Егора Миловзорова и Никиты Михайлова. Заключительную шайбу во встрече забросил нападающий СКА Виктор Тихонов.

Президент IIHF Рене Фазель приехал на матч СКА

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и новосибирской «Сибирью». Глава IIHF сделал символическое вбрасывание до начала матча вместе с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом и ветераном клуба Павлом Козловым, а также поприветствовал зрителей и на русском языке пожелал СКА успехов в сезоне.

Логинов официально подписал соглашение с СБР

Российский биатлонист Александр Логинов подписал соглашение с Союзом биатлонистов России. Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев. Ранее сообщалось, что Александр Логинов согласился подписать контракт с СБР. Разногласия были улажены на заседании правления организации. В случае неподписания контракта биатлониста грозились не заявить на Кубок мира.

Азмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч завершился со счетом 2:0, один из голов забил именно форвард «сине-бело-голубых». Азмун отличился за сборную на 23-й минуте встречи.

Саммельвуо назвал состав сборной на чемпионат Европы

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав команды на чемпионат Европы. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября. Турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия. Россияне на групповой стадии сыграют с командами Финляндии, Словении, Турции, Македонии и Беларуси.

«Зенит-2» сыграл вничью с «Велесом» перенесенный матч в ПФЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит-2» сыграл вничью матч четвертого тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги, зона «Запад», с московским «Велесом». Встреча прошла на стадионе Академии ФК «Зенит» и завершилась со счетом 3:3. В составе петербургской команды отличились Алексей Гасилин (с пенальти), Илья Воробьев и Дмитрий Кириллов. В составе «Велеса» по одному голу забили Алексей Баев, Никита Кирсанов и Дмитрий Соловьев.

Показавший узкие глаза Бузато стал ио главного тренера сборной России по волейболу

Итальянский специалист Серджио Бузато стал временно исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу. За год до Олимпийских игр Бузато сменил Вадима Панкова, который находился у руля команды с 2018-го года. Руководить командой специалист будет до ноября в статусе ВРИО, после чего Всероссийская федерация волейбола должна объявить имя постоянного главного тренера команды.