Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

Молодежная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сыграла вничью с Болгарией во втором матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Встреча прошла на стадионе «Славия» в Софии, Болгария, рассудила команда бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнидером.

На 53-й минуте Игорь Дивеев забил гол за Россию, однако мяч был отменен из-за атаки на вратаря.

Отметим, что сборная России часто получала предупреждения в матче: по желтой карточке заработали Федор Чалов, Николай Рассказов, Наиль Умяров и Никита Калугин. На 87-й минуте за отмашку прямую красную карточку полуфил футболист «Краснодара» Иван Игнатьев.

Команда Михаила Галактионова на данный момент имеет четыре очка и занимает второе место в своей отборочной группе. Возглавляет группу сборная Польши, одержавшая две победы на старте турнира.