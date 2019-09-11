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  • 10:27,  11 сентября 2019
Футбол
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Жирков: Все в сборной были бы рады досрочному выходу на Евро-2020

Жирков: Все в сборной были бы рады досрочному выходу на Евро-2020
Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Фото: официальный твиттер сборной России

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о возможном выходе национальной команды на Евро-2020.

По словам Жиркова, в каждом из оставшихся матчей сборная будет играть только на победу и постарается решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх.

«Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», — сказал Жирков, слова которого приводят «Известия».

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.

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