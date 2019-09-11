Дзюба не загадывает, сможет ли обойти Кержакова по голам за сборную

Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от игры команды и своих бомбардирских подвигов.

«Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно», — сказал Дзюба, слова которого приводят «Известия».

Футболист отметил, что сборная хочет обеспечить себе место в финальной части как можно раньше, но пока не вышла на Евро, загадывать не надо. Дзюба отметил, что отрыв большой, и это радует. Игроку хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.