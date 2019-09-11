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  • 10:27,  11 сентября 2019
Футбол
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Дзюба не загадывает, сможет ли обойти Кержакова по голам за сборную

Дзюба не загадывает, сможет ли обойти Кержакова по голам за сборную
Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от игры команды и своих бомбардирских подвигов.

«Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно», — сказал Дзюба, слова которого приводят «Известия».

Футболист отметил, что сборная хочет обеспечить себе место в финальной части как можно раньше, но пока не вышла на Евро, загадывать не надо. Дзюба отметил, что отрыв большой, и это радует. Игроку хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.

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