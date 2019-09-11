Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу национальной сборной над командой Косово в матче отборочного турнира Евро-2020. Свой мяч Санчо посвятил умершей няне.

По словам Санчо, это была невероятная игра, он рад забить свой первый гол за сборную Англии, это большие эмоции. Игрок считает, что пропущенный на первой минуте мяч стал ошибкой со стороны его команды, но англичане сделали всё, чтобы наверстать упущенное. Санчо отметил, что это многое значит для него лично и для него семьи.

«Это особенный день и особенный матч. Посвящаю гол своей няне, которая была моей большой поклонницей, но, к сожалению, умерла», — сказал Санчо, слова которого приводит пресс-служба УЕФА.

Напомним сборная Англии одержала победу над командой Косово со счетом 5:3. В составе англичан дубль оформил Джейдон Санчо, еще по голу забили Харри Кейн и Рахим Стерлинг. Также в свои ворота забил Мергим Войвода. У косоваров два мяча забил Валон Бериша, еще один мяч на счету Ведата Мурики с пенальти.