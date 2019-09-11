Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал о своем отношении к жизни, когда у него только появились деньги во время спортивной карьеры.

По словам Сафина, глупо врать, что этого не было. Экс-теннисист заявила, что у него «съезжала кукушка», он «её ловил, потом она опять временно меняла своё положение».

Сафин рассказал, что с годами после многих событий он пересмотрел отношение к жизни. Также экс-теннисист добавил, что в начале нулевых соперники не воспринимали россиян всерьёз.

«Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других, говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — сказал Сафин, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, в прямом эфире Первого канала Сафин комментировал встречу Даниила Медведева и Рафаэля Надаля. В ходе эфира Сафин много шутил и поддерживал российского спортсмена. Многие из его высказываний болельщики цитировали в социальных сетях прямо во время матча.

Медведев уступил в пяти сетах, Надаль завоевал свой четвертый трофей Открытого чемпионата США.