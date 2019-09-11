Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм собирается предложить контракт аргентинскому нападающему каталонской «Барселоны» Лионелю Месси.

Об этом сообщает Radio Catalunya. По информации источника, англичанин встретился с представителями Мессии, чтобы узнать его планы после окончания текущего контракта с каталонским клубом в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Месси имеет право расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона. Сине-гранатовые, в свою очередь, могут предложить форварду соглашение до конца карьеры.

В нынешнем сезоне аргентинец не провел ни одной встречи, так как восстанавливается от травмы.

Отметим, «Интер Майами» начнет выступление в МЛС в 2020 году.

В прошлом сезоне Месси отыграл 50 матчей за каталонцев, отметился 51 забитым мячом и сделал 22 результативные передачи. «Барселона» одержала победу в чемпионате Испании.