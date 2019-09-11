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  • 10:27,  11 сентября 2019
Футбол
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Караваев: До выхода в финальную часть Евро осталось одержать 1-2 победы

Караваев: До выхода в финальную часть Евро осталось одержать 1-2 победы
Вячеслав Караваев. Фото: ФК "Зенит"

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев оценил выступление национальной команды в отборочном этапе Евро-2020.

По мнению Караваева, сборная России здорово играла, и теперь до выхода в финальную часть Евро-2020, осталось одержать одну-две победы. Однако футболист, слова которого приводят «Известия», считает, что нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.

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