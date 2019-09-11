Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил Дастину Порье на вызов на бой-реванш.

По словам Макгрегора, он избил Порье на канвасе за 90 секунд, и, по мнению ирландца, Порье следовало упоминать имя Конора с большим уважением.

«Макгрегор – не следующий. Ублюдок, это всегда Макгрегор! Макгрегор – это цель! Всегда! Скажи это сейчас, и я подумаю об этом», – заявил Макгрегор», — написал Конор в своем Twitter.

Напомним, Порье, уступивший Хабибу Нурмагомедову, заявил о желании провести реванш с Конором Макгрегором. «Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором», — написал американец в своем Twitter.

Дастин Порье и Конор Макгрегор уже проводили поединок на турнире UFC 178, тогда ирландец одержал победу техническим нокаутом с помощью ударов руками в первом раунде.