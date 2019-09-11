Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по-прежнему находится на второй строчке в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, несмотря на победу над Дастином Порье.

На первом месте в списке остался чемпион в тяжелом весе, американец Джон Джонс, который в данный момент выступает в полутяжёлой весовой категории. На третьем месте идет его соотечественник, американец Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весовых категориях, в легчайшем и в наилегчайшем весе. Дастин Порье после поражения в титульном бое с Хабибом опустился на пять строчек и занимает 13-е место.

Ранее Нурмагомедов заявил, что должен быть на первом месте рейтинга промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.