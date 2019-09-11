Японский разработчик видеоигр Konami опубликовал рейтинги футболистов в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.

Производитель одного из двух главных конкурирующих наравне с FIFA симуляторов показал рейтинги первой десятки игроков. Первое место делят сразу три футболиста — это нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар. У всей троицы по 94 очка.

С четвертого по седьмое место занимают у бельгийский вингер мадридского «Реала» Эден Азар, голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес, которым присвоили 91 балл.

Восьмое, девятое и десятое места — у вратаря «Ливерпуля» Алиссона, вингера мерсисайдцев Мохаммеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.