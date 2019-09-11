Орсер: Даже при не лучшем прокате катание Медведевой выглядит хорошо

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился мнением о контрольных прокатах подопечной в Москве.

По словам Орсера, это безусловно не лучшие прокаты Медведевой, но в целом все прошло хорошо, и они преодолели очень ответственную неделю. Тренер отметил, что у Медведевой прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Орсер добавил, что хоть его подопечная и допустила пару ошибок, это только начало сентября, и Евгения сейчас в хороших кондициях.

«Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо», — сказал Орсер, слова которого приводит «Р-Спорт».