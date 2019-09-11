Тренер Иван Приданкин работал с Медведевым с двенадцати лет. Специалист рассказал, чем отличался Даниил в детские годы.

По словам Приданкина, Медведев был очень силен по характеру, который проявлял в игре. Приданкин рассказал, что у Медведева были меньшие тренировочные объемы в сравнении с другими ребятами. Уже в этом возрасте он начал головой компенсировать слабые стороны — физические и технические. Очень неординарно мыслил и старался находить решения для победы.

«Даже в тех ситуациях, когда было видно, что соперник сильнее и физически, и технически, он мог разрушить игру оппонента. Игровое мышление проявлялось уже в том возрасте», — приводит слова Приданкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Медведев в недавнем финале US Open был близок победе над Рафаэлем Надалем, уступив испанцу в пяти сетах.