Бывший защитник СКА Вячеслав Войнов не играл в хоккей весь предыдущий сезон, ожидая, чем разрешится история с запретом не выступление в НХЛ. В итоге, так и не дождавшись разрешения, спортсмен осел в омском «Авангарде».

По словам Войнова, еще после третьего сезона в СКА он принял решение, что уедет за океан и там будет ждать разрешения ситуации с продолжением карьеры. Спортсмен признался, что надеялся, что ему разрешат играть в НХЛ.

«Получается, что уехал в неизвестность, но я хотел играть в НХЛ, хотел дождаться какой-то определенности и от этого отталкиваться. Представьте: вот я начал сезон в КХЛ, как вдруг мне дают разрешение играть в Америке. Пришлось бы быстро собираться, лететь, на бегу подписывать контракт. Нет, такой вариант не для меня», — цитирует Войнова «Р-Спорт».

Напомним, в 2015 году защитник был дисквалифицирован за то, что нанёс побои своей супруге. Из-за этого хоккеист не играл в прошлом сезоне в НХЛ. Войнов пропустил Кубок мира в 2016 году, но в 2018-м стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.