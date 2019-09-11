Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не дает играть некоторым футболистам сборной России.

Черчесов просит не забывать про рейтинг — скоро жеребьевка чемпионата мира. Нужно максимально давать результат в официальных играх. По словам Черчесова, перед ЧМ команда постоянно играла контрольные матчи, за которые не начисляли очки.

Черчесов сделал вывод — нужно наверстать упущенные очки, приблизиться, чтобы при жеребьевке сборная России имела комфортные условия.

«А кто-то говорит, что надо тому дать поиграть, этому. Сборная это сборная. Секунду надо заслужить в сборной играть. Может, это жестко, но у нас такой принцип», — написал Черчесов в инстаграме.

Напомним, что сборная России в двух последних матчах обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).