Российский лыжник Александр Легков рассказал, что нужно делать профессиональному спортсмену, чтобы добиться успеха. По его словам, нужно быть профессионалом во всем.

Легков отметил, что для того, чтобы подтянуть физику, нужно пахать. Тренировать днем и ночью. Болеть этим делом. Быть спортивным монахом. Тогда, по словам Легкова, можно даже без таланта перейти на следующий уровень. Легков уверен, что не бывает того, что спортсмен тренируется как проклятый, и это ни во что не переходит.

«Он все равно будет прогрессировать. Без труда вообще никак. Нужно быть профи во всем, начиная с детского возраста. Если в команде один делает что-то неправильное, то и других повести может. Но ты должен быть профессионалом даже в мелочах. Например, заминаться правильно», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, что завершивший спортивную карьеру в 2018 году Легкова является олимпийским чемпионом 2014 года в марафоне и серебряным призером в эстафете.