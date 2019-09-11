Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Зубков, уехав десять лет назад из родного Челябинска, рассказал, что его не устраивает в этом городе.

По словам Зубкова, он перевез родителей в Анапу на море, поскольку жить в Челябинске очень тяжело — сплошные заводы.

«Там нечего делать, это жесть. У меня вообще это была первая цель: когда заработаю – перевезти родителей из Челябинска. Я им приобрёл дом с участком, с мини-отелем, и они живут там, всем довольны. Жарко, говорят, но ничего, привыкнут», — цитирует Зубкова РИА «Новости».

Зубков в 18 лет переехал из Челябинска в Краснодар, где начал играть в дубле «Локомотива-Кубани». За краснодарский клуб баскетболист выступал с 2011 по 2017 год. После этого провел два сезона в «Хиках», а летом подписал трехлетний контракт с «Зенитом».