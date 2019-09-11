Защитник национальной сборной России Федор Кудряшов, подводя итоги победного матча с Казахстаном, выразил мнение, что нужно добиваться победы в следующем матче. Это будет матч с Шотландией на своем поле.

«Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось, — приводит слова Кудряшова «Известия».

Отметим, что после шести матче россияне находятся на второй строчку в группе I с 15 очками, отставая от лидирующей Бельгии на три очка. Мало сомнений, что сборная будет играть на Евро: математически нужно набрать четыре очка в четырех матчах, чтобы забронировать путевку на чемпионат Европы.

После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах. Следующий матч россияне сыграют 10 октября дома против Шотландии.