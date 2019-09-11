Семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно перевезли в Париж, где будут лечить с помощью стволовых клеток. Анонимный член медицинского персонала клиники, где пребывает Шумахер, подтвердил нахождение немецкого гонщика, сообщив, что Шумахер пребывает в сознании.

«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — приводит слова сотрудника Le Parisien.

Шумахера собирается навестит президент ФИА Жан Тодт, руководивший «Феррари» во времена, когда за нее выступал Михаэль.

Напомним, Шумахер получил серьезные травмы головы в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте. О состоянии здоровья мало что известно. Долгое время врачи боролись за жизнь гонщика, к сентябрю 2014 года его вывели из комы. После трагедии Шумахера не видели на публике ни разу.