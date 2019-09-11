Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла четвертьфинал на турнире японской Хиросиме. Спортсменка, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы США Кристины Макхейл со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась один час и сорок две минуты.

За это время Кудерметова семь раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе соперницы Вероники два эйса, три двойные ошибки и три брейка.

За выход в полуфинал турнира, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов, Кудерметова сразится с немкой Лаурой Зигемунд.

Действующей победительницей турнира является первая сеянная Се Шуфэй из китайского Тайбея. В прошлом году она победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:2.