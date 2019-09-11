Легкоатлет Сергей Шубенков продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил из-за того, что его сбил ямайский бегун Омар Маклеод. Шубенков не простил обидчика.

По словам спортсмена, он чувствует обиду, хотя сейчас все это дело подугасло, прошла острая фраза. Шубенков говорит о том, что за Маклеодом это было не первый раз — год назал он его цеплял руками. Шубенков сомневается — может был какой-то умысел в действиях Маклеода.

«Если и был, то какой-то машинальный, порыв. Вряд ли он успел подумать об этом умысле. На самом деле, не хочу на эту тему говорить, черт его знает, — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».

Шубенков отметил, что Маклеод сразу извинился перед ним.

Напомним, колено Шубенков травмировал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко. В забеге на 110 м с барьерами его сбил ямайский бегун Омар Маклеод. После этого Шубенков отменил все свои старты вплоть до конца июля.